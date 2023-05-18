Все значимые музейные коллекции будут признаваться особо ценным имуществом – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все значимые музейные коллекции будут признаваться особо ценным имуществом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Председатель правительства сказал, что в четверг, 18 мая, будет рассмотрен законопроект, который поспособствует обеспечению сохранения целостности собраний музеев.

"Все без исключения предметы и коллекции, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной, просветительской деятельности, будут признаваться особо ценным движимым имуществом", – цитирует ТАСС премьер-министра.

По словам Мишустина, в настоящее время такой статус есть только у экспонатов основного фонда, включенных в госкаталог.

Ранее сообщалось, что императорская корона стала частью экспозиции музея истории МГУ имени М. В. Ломоносова.

По словам главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, ранее корона украшала фронтон старого здания вуза. Ее нашли в ходе работ по реставрации, которые проходили в 2000-х годах.

В ходе тех же работ по реставрации университета был найден мраморный портал, украшенный альфрейной живописью и колоннами.

