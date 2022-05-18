Песков прокомментировал выход боевиков из "Азовстали"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Выход боевиков с территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе означает, что они сдаются и складывают оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное", – приводит его слова ТАСС.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 человека.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь", планирует допросить Следственный комитет России. Сотрудники СК установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

