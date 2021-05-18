Вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) идет согласно плану. Он состоится со 2 по 5 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Нет, идет подготовка. <...> Пока никаких изменений, все идет своим чередом", – подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможности переноса форума на другие даты из-за роста заболеваемости COVID-19 в Северной столице.

Песков также добавил, что во время проведения мероприятия будут приняты все необходимые меры предосторожности и ограничения, для этого ведется тесная координация с Роспотребнадзором.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате намерен принять участие Владимир Путин. У российского лидера хороший уровень антител после прививки от коронавируса, пояснил он.

В Санкт-Петербурге наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. По данным городских властей рост заболеваемости коронавирусом составил почти 30%, по сравнению с показателем недельной давности. В связи с этим принято решение увеличить коечный фонд в медучреждениях города.

