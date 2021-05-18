Вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) идет согласно плану. Он состоится со 2 по 5 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Нет, идет подготовка. <...> Пока никаких изменений, все идет своим чередом", – подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможности переноса форума на другие даты из-за роста заболеваемости COVID-19 в Северной столице.
Песков также добавил, что во время проведения мероприятия будут приняты все необходимые меры предосторожности и ограничения, для этого ведется тесная координация с Роспотребнадзором.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате намерен принять участие Владимир Путин. У российского лидера хороший уровень антител после прививки от коронавируса, пояснил он.
В Санкт-Петербурге наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. По данным городских властей рост заболеваемости коронавирусом составил почти 30%, по сравнению с показателем недельной давности. В связи с этим принято решение увеличить коечный фонд в медучреждениях города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: