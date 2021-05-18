Путин заявил о деградации международной системы безопасности

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Владимир Путин отметил, что деградация международной системы безопасности вызывает озабоченность. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время усугубляются проблемы, которые связаны с международной информационной безопасностью.

"Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", – уточнил Владимир Путин.

Он также добавил, что застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. РФ с тревогой следит за развитием ситуации, отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия считает необходимым делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны.

На встрече с послами иностранных государств российский лидер призвал беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, а также не забывать, к каким последствия приводят попустительство, национализм и ксенофобия.