Слуцкий оценил возможность выхода России из ПАСЕ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Россия может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил в эфире "Соловьев. Live".
"Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом", – объяснил Слуцкий.
Он выразил уверенность, что российское руководство примет адекватное решение по данному вопросу.
"Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются <...> для нанесения разного рода ударов по России", – сказал депутат.
Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. Слуцкий предположил, что это было сделано специально для отвлечения внимания от событий в Белоруссии.
"Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию", – заключил Слуцкий.
Ранее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.
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