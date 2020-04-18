Кабмин сделает прогноз о числе россиян, которые могут заболеть COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз числа россиян, которые могут заболеть коронавирусом. Докладывать об этом члены кабмина должны будут ежедневно, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", – говорится в сообщении.
Также кабмин должен будет обеспечить создание такого механизма, который будет оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию в регионах.
Помимо этого, глава государства поручил до 22 апреля создать достаточное количество коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, он заявил о необходимости формирования медицинских бригад в составе врачей, среднего и младшего медперсонала.
Путин также распорядился о формировании до 20 апреля единого федерального резерва средств индивидуальной защиты для работников медорганизаций, медицинского оборудования, лекарств и дезинфицирующих средств, требующихся для лечения и профилактики COVID-19.
Ранее стало известно, что в Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. В частности, столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения COVID-19.
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в столице
Согласно последней информации, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.
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