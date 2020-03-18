Госдума может отменить все парламентские мероприятия из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов выразил мнение, что можно полностью ограничить мероприятия в нижней палате парламента в случае дальнейшего распространения коронавируса.

По его словам, запланированные каникулы Госдумы в конце апреля и начале мая могут поспособствовать минимизации контактов между множеством людей в нижней палате парламента.

"Все будет зависеть от мнения экспертов и специалистов. Если они примут решение о том, чтобы раньше уйти на весенние каникулы, то и этот вариант возможен. Все будет зависеть от развития и распространения коронавируса", – сказал Нилов Агентству "Москва".

Медицинский психолог ранее рассказал, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.

16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля в городе перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончалось.