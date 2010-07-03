Путин прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Крыму. Глава государства заявил, что в Крыму действительно наблюдается рост цен, в частности намного дороже молочная продукции.

Путин отметил, что рост цен связан с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. "Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень – а это ведет, во-первых, к транспортным издержкам, а во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и так называемых "фирм-прокладок", – приводит слова президента РИА Новости.

Российский лидер подытожил, что региону необходимо развивать собственное сельское хозяйство, отмечая, что уже есть различные планы поддержки в этом плане.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС. С этого мероприятия началась рабочая поездка президента, которая приурочена к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.