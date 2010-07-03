Путин прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты в Крыму

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Крыму. Глава государства заявил, что в Крыму действительно наблюдается рост цен, в частности намного дороже молочная продукции.
Путин отметил, что рост цен связан с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. "Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень – а это ведет, во-первых, к транспортным издержкам, а во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и так называемых "фирм-прокладок", – приводит слова президента РИА Новости.
Российский лидер подытожил, что региону необходимо развивать собственное сельское хозяйство, отмечая, что уже есть различные планы поддержки в этом плане.
Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС. С этого мероприятия началась рабочая поездка президента, которая приурочена к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.