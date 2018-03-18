Политолог: В Москве отмечается хорошая явка на выборах президента РФ

В Москве отмечается хорошая явка на выборах президента РФ в 2018 году, заявил политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

"Сегодня явка, ясно, что она высокая. Ясно, что высокая явка – это результат очень массированой кампании по мобилизации, – заявил эксперт в эфире телеканала Москва 24. – Ясно, что явка по России хорошая и по Москве ну как минимум нормальная, а вот конкретные цифры посмотрим, тогда будем уже окончательные выводы делать".

Ранее сообщалось, что в столице на участки пришли около 53 процентов избирателей. Показатель 2018 года превысил явку в 2012 году. Отмечалось, также, что на столичных участках не выявлено серьезных нарушений.

18 марта проходят выборы президента России. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов. ЦИК уже начал подводить промежуточные итоги подсчета голосов.