Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

18 марта 2018, 22:16

Политика

Политолог: В Москве отмечается хорошая явка на выборах президента РФ

В Москве отмечается хорошая явка на выборах президента РФ в 2018 году, заявил политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

"Сегодня явка, ясно, что она высокая. Ясно, что высокая явка – это результат очень массированой кампании по мобилизации, – заявил эксперт в эфире телеканала Москва 24. – Ясно, что явка по России хорошая и по Москве ну как минимум нормальная, а вот конкретные цифры посмотрим, тогда будем уже окончательные выводы делать".

Ранее сообщалось, что в столице на участки пришли около 53 процентов избирателей. Показатель 2018 года превысил явку в 2012 году. Отмечалось, также, что на столичных участках не выявлено серьезных нарушений.

18 марта проходят выборы президента России. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов. ЦИК уже начал подводить промежуточные итоги подсчета голосов.

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

