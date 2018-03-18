Безопасность на выборах в Москве обеспечат более 17 тыс полицейских‍

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Безопасность во время президентских выборов в столице обеспечат более 17 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП и дружинников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований", - сказали в полиции.

Уточняется, что в период подготовки к выборам все избирательные участки и прилегающие территории были обследованы сотрудниками полиции.

Выборы президента России проходят в Единый день голосования 18 марта. В Москве в 08:00 откроются более 3,6 тысячи избирательных участков.

Ранее избирательные участки на Камчатке и Чукотке, позже к ним [URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/news/vlast/18032018/27716]присоединились Сахалин, Курилы и в Магадан.