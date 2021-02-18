В Кремле оценили предложение Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства РФ тех, кто призывает к введению антироссийских санкций. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля заметил, что с подобной инициативой ранее уже выступал бизнесмен Олег Дерипаска, который, однако, предлагал ввести иное наказание – квалифицировать такие призывы как госизмену с соответствующей уголовной ответственностью.

"Наверняка, когда мы живем во время, когда происходят злоупотребления, эта тема весьма актуальна. Понятно, что такие предложения будут обсуждаться", – заявил Песков.

Накануне Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает вводить санкции против России и ее жителей. По мнению деятеля культуры, такие изменения в законодательстве необходимы не для борьбы с инакомыслием и теми, кто протестует против коррупции, а для противостояния разрушению страны.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Он отметил, что требуются изменения в законодательстве.