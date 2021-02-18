Песков назвал вакцинацию россиян абсолютным приоритетом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внутренняя вакцинация является приоритетом, сообщает "Газета.ру".
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Брюссель не понимает, почему Россия активно предлагает свою вакцину "Спутник V" другим странам, в то время как вакцинация собственного населения еще пока недостаточна.
Песков согласился, что спрос на поставку вакцины за рубеж и правда очень высок, однако уточнил, что абсолютным приоритетом для России является внутренний рынок.
"Во-первых, вакцинация домашняя – абсолютнейший приоритет. Она добровольная. Мобилизованы все производственные мощности, которые работают на внутренний рынок. Они будут увеличиваться, когда граждане пожелают больше делать прививку", – заявил Песков.
Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19. Они покажут, нужно ли будет повторно прививаться от COVID-19 перед очередным эпидемиологическим осенне-зимним сезоном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: