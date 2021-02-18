Песков назвал вакцинацию россиян абсолютным приоритетом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внутренняя вакцинация является приоритетом, сообщает "Газета.ру".

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Брюссель не понимает, почему Россия активно предлагает свою вакцину "Спутник V" другим странам, в то время как вакцинация собственного населения еще пока недостаточна.

Песков согласился, что спрос на поставку вакцины за рубеж и правда очень высок, однако уточнил, что абсолютным приоритетом для России является внутренний рынок.

"Во-первых, вакцинация домашняя – абсолютнейший приоритет. Она добровольная. Мобилизованы все производственные мощности, которые работают на внутренний рынок. Они будут увеличиваться, когда граждане пожелают больше делать прививку", – заявил Песков.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19. Они покажут, нужно ли будет повторно прививаться от COVID-19 перед очередным эпидемиологическим осенне-зимним сезоном.