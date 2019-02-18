В Госдуме отреагировали на призыв Литвы усилить борьбу с Россией

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Литва ведет "оголтелую русофобскую политику", заявил в беседе с RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

Ранее Линкявичюс заявил, что Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России". Он также призвал европейские государства готовиться к отражению российских информационных атак.

"Не следует прислушиваться к подобным заявлениям как со стороны бывших прибалтийских наших республик, так и Украины. Они ведут оголтелую русофобскую политику", – отметил Чепа.

По его мнению, западные государства оставят заявление Линкявичюса без внимания.

В декабре 2018 года Литва ввела санкции против России в связи с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе. Как заявила президент прибалтийского государства Даля Грибаускайте, Вильнюс не удовлетворила реакция партнеров по Евросоюзу на данный инцидент.

