Песков рассказал, что ему помогает не забыть турецкий язык

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регулярно читает турецкие газеты. Это помогает ему не забыть турецкий язык.
"Я читаю газеты, но я не знаю новых (СМИ Турции – ред.). Я читаю "Хюрриет", "Сабах" и "Джумхуриет", – приводит "Интерфакс" слова Пескова.
Пресс-секретарь главы государства рассказал, что учился в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова и изначально хотел изучать арабский язык, однако ему не предоставили такую возможность. В результате Песков стал изучать турецкий язык и полюбил Турцию.
"К сожалению, у меня нет возможности посещать Турцию так часто, как бы мне хотелось", – отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал, что сожалеет о том, что во время поездок ему не часто удается поиграть в шахматы с коллегами. Он также уточнил, что Владимир Путин не играет в шахматы.
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