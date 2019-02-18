Милонов назвал Шнурова "бесовским запевалой"

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов предложил запретить в России творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. По его мнению, это необходимо для борьбы с алкоголизмом, передает Агентство "Москва".
"Надо запретить песни, пропагандирующие алкоголь, запретить Шнура и позвать его к Малахову", – заявил депутат, подразумевая телеведущего Андрея Малахова. В программе Малахова Милонов предложил показать истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы "Ленинград", спивались и умирали.
Он отметил, что музыкант в своих песнях предлагает модель поведения, которой сам никогда не будет следовать. "Сам Шнуров вообще пить не будет, он знает, какое поведение нужно выбрать для себя. А для людей предлагает образ дешевого легкодоступного удовольствия – ни эстетического, ни духовного, а удовольствия через "бухалово", "Дом-2" и прочее.
Также Милонов призывает изменить отношение россиян к пьющим людям. По его словам, раньше кумиром молодежи был Владимир Путин.
"В начале 2000-х годов Путина показывали, что он ведет здоровый образ жизни. Вся молодежь к этому тянулась. А потом силы зла, возможно еще и спонсирующие всяких Шнуров, снова стали продвигать: "Нет, не надо быть как Путин, будьте как Шнур, будьте алкоголиками, атеистами. Это лучше", – заключил Милонов.
Ранее Милонов предложил возродить в России институт благородных девиц по аналогии со Смольным институтом, который существовал в Санкт-Петербурге во времена Российской империи.
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