Самарские власти позаботятся об учителях

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Самарские власти пообещали разработать меры по снижению психологической нагрузки на учителей. Такое поручение дал губернатор региона Дмитрий Азаров после инцидента в тольяттинской школе, где преподаватель ударила школьницу.

"Я дал поручение министру, чтобы он в кратчайшие сроки представил предложения, как нам и учителя защитить и, конечно, как не допускать вот таких срывов, которые у нас случаются с педагогами", – цитирует главу Самарской области РИА Новости. По словам губернатора, педагог, как и любой человек, может устать психологически, но профессия преподавателя – особенная.

"Главное все-таки что для педагога должно быть? Он должен любить то, чему учит, и тех, кого учит. Если это есть, то таких инцидентов бы не происходило", – подчеркнул Азаров.

16 января в Сети появилась видеозапись того, как учитель биологии, которая также работает завучем, дает пощечину ученице. Как пояснил автор ролика, преподаватель была недовольна тем, что девочка рисовала на уроке.

В мэрии Тольятти сообщили об отстранении учителя от работы на время служебной проверки. Проверкой инцидента занимаются Следственный комитет, полиция и прокуратура.