МИД выложил фото для флешмоба "10 лет назад"

МИД РФ присоединился к всемирному флешмобу #10yearschallenge. В Instagram-аккаунте ведомства опубликовано фото встречи Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон в Женеве со знаменитой кнопкой "перезагрузки".
Суть флешмоба в том, чтобы показать две своих фотографии, которые сделаны сейчас и десять лет назад. Большинство участников характеризуют свои нынешние образы как победу над внешними недостатками из прошлого. В МИД решили просто вспомнить случай, который произошел 10 лет назад.
В марте 2009 года Лавров и Клинтон дали символический старт перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона. Представитель США подарила российскому министру большую красную кнопку на желтой основе. Произошел курьез, поскольку, как выяснилось, на кнопке по-английски написано "reset", а по-русски – "перегрузка".
"Услышав от российского министра, что по-русски надпись означает overload, она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они все испортят. Кто конкретно все испортил – она не уточнила", – сообщили в МИДе.
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