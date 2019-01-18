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16:17

МИД выложил фото для флешмоба "10 лет назад"

власть

16:17

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

МИД РФ присоединился к всемирному флешмобу #10yearschallenge. В Instagram-аккаунте ведомства опубликовано фото встречи Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон в Женеве со знаменитой кнопкой "перезагрузки".

Суть флешмоба в том, чтобы показать две своих фотографии, которые сделаны сейчас и десять лет назад. Большинство участников характеризуют свои нынешние образы как победу над внешними недостатками из прошлого. В МИД решили просто вспомнить случай, который произошел 10 лет назад.

В марте 2009 года Лавров и Клинтон дали символический старт перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона. Представитель США подарила российскому министру большую красную кнопку на желтой основе. Произошел курьез, поскольку, как выяснилось, на кнопке по-английски написано "reset", а по-русски – "перегрузка".

"Услышав от российского министра, что по-русски надпись означает overload, она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они все испортят. Кто конкретно все испортил – она не уточнила", – сообщили в МИДе.

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#10yearschallenge 6 марта 2009 года на встрече в Женеве Госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Министру иностранных дел России Сергею Лаврову «кнопку перезагрузки» российско-американских отношений. На кнопке по-английски было написано «reset» (перезагрузка), а по-русски - «перегрузка». Хиллари Клинтон спросила Сергея Лаврова, верен ли русский перевод с английского. Услышав от российского Министра, что по-русски надпись означает «overload», она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят. Кто конкретно всё испортил - она не уточнила

Публикация от МИД России / Russia's MFA (@mid.rus)

власть

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