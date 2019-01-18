В День студента могут запретить продавать алкоголь

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить продавать алкоголь в День студента.

"Я сам студентом был. Студенты любят праздновать любые праздники, и такие ограничения будут не лишними", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

По словам Свинцова, аналогичный запрет следует распространить на День молодежи, День семьи, любви и верности, а также Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Депутат полагает, что это будет полезно с точки зрения пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, это снизит само потребление алкоголя.

Вместе с тем, Свинцов заявил, что является противником "сухого закона", поскольку "как жизнь показывает, еще ни разу ни в одной стране мира введение "сухого закона" не приводило ни к чему хорошему".

День студента отмечается в Татьянин день 25 января, который традиционно считается праздником учащихся в России.

Ранее Свинцов стал автором законопроекта о продаже алкогольной и табачной продукции только в специализированных магазинах.