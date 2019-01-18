Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:16

В День студента могут запретить продавать алкоголь

власть общество

13:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить продавать алкоголь в День студента.

"Я сам студентом был. Студенты любят праздновать любые праздники, и такие ограничения будут не лишними", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

По словам Свинцова, аналогичный запрет следует распространить на День молодежи, День семьи, любви и верности, а также Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Депутат полагает, что это будет полезно с точки зрения пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, это снизит само потребление алкоголя.

Вместе с тем, Свинцов заявил, что является противником "сухого закона", поскольку "как жизнь показывает, еще ни разу ни в одной стране мира введение "сухого закона" не приводило ни к чему хорошему".

День студента отмечается в Татьянин день 25 января, который традиционно считается праздником учащихся в России.

Ранее Свинцов стал автором законопроекта о продаже алкогольной и табачной продукции только в специализированных магазинах.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика