Песков оценил перспективу продажи товаров компаний Маска в России

Фото: AP Photo/John Raoux

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со временем в РФ могут быть представлены товары компаний Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Маском, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в космической сфере.

"Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным", – отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в этом случае будет возможен диалог Илона Маска и Владимира Путина.

До этого гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил возможность сотрудничества "Роскосмоса" и SpaceX. При этом, по его словам, SpaceX является прямым конкурентом российских организаций.