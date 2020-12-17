Путин рассказал, за что поднимет тост в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин рассказал, что поднимет тост за Россию в новогоднюю ночь.

"У меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один: "За Россию!" – рассказал президент России на ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее глава государства заявил, что России необходимо оставаться сильной и самодостаточной. Он отметил важность этого, чтобы не допустить переписывания истории. По словам Путина, искажение истории в итоге обернется во вред тем, кто этим занимается.

До этого глава государства назвал Россию "белой и пушистой" по сравнению со странами Запада.