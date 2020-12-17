Путин заявил, что в России не планируется вводить локдаун

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Введение локдауна в России из-за коронавируса не рассматривается, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Локдаун мы не планируем", – цитирует главу государства Агентство "Москва".

Президент отметил, что торговые центры не планируется закрывать в выходные, как это было в начале распространения COVID-19.

"Не планируется, я абсолютно могу сказать. И необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая. <...> То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем", – пояснил он.

По словам Путина, локдаун не потребуется, если граждане РФ будут выполнять требования врачей.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина завершилась вечером 17 декабря. Общение президента с журналистами длилось 4 часа 29 минут. За это время он отметил на 60 вопросов.

В частности, глава государства затронул тему коронавируса. По словам Путина, российская медицина перед лицом распространения инфекции показала себя более эффективной, чем в других странах. Он также подчеркнул важность своевременного реагирования властей на угрозу.

