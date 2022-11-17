В Кремле не согласились с выводами США об ответственности РФ за инцидент в Польше

Фото: AP/Polish Police

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с риторикой США, согласно которой Москва все равно является причастной к падению на территории Польши украинской ракеты.

"Что говорит Вашингтон? Вашингтон говорит, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты С-300, которая была пущена украинскими вооруженными силами", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков предложил оценить ситуацию с обратной стороны. Если бы, по словам представителя Кремля, НАТО и США учитывали озабоченность России, обсуждали бы с РФ проекты, которые были составлены российской стороной, то тогда не было бы необходимости проводить специальную военную операцию.

"Подобной логики можно придерживаться, но тогда надо быть справедливыми и отматывать ситуацию назад уже методично", – считает Песков.

15 ноября снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии Россию. После этого президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В свою очередь, Белый дом возложил на Россию ответственность за падение ракеты на территории Польши, хотя она оказалась украинской.

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