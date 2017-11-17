Изменениями в законе о ветеранах Киев стирает прошлое страны – МИД РФ

Фото портал мэра и правительства Москвы

Изменения в украинском законе о ветеранах – вопиющее проявление политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого своей страны, считают в МИД РФ.

В ведомстве назвали упомянули и другие подобные шаги: демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек. Отметили в МИДе и то, что новый закон приравнивает героев Великой Отечественной войны к участником Майдана. Такое отношение в ведомстве считают оскорблением памяти погибших на войне и неуважением к ныне живущим ветеранам.

"Забывать о том, что Великая Отечественная война была одновременно одной из самых трагических, а также самых героических страниц истории целого ряда народов, проживавших в Советском Союзе, воевавших бок о бок и отдавших жизни ради потомков – это проявление огромного неуважения к предкам и своей истории", – говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла поправки в закон "О статусе ветеранов войны". Все упоминания терминов "Великая Отечественная война 1941–1945 годов", "Великая Отечественная война и война с Японией" и "Война 1945 года с империалистической Японией" заменили на термин "Вторая мировая война".

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