В парламенте предложили привлекать мигрантов на работу в больницы по запросу регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Совете Федерации предложили привлекать мигрантов на работу в медицинские учреждения по запросу регионов, чтобы избежать кадрового дисбаланса. Об этом сообщила член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, передает Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что в 2015 году Минтруд утвердил перечень профессий, по которым можно получить упрощенное гражданство РФ. Этот список сейчас расширяется в рамках реализации Концепции миграционной политики до 2025 года.
"В проекте нового перечня появилось много медицинских специальностей. <...> Новый перечень формировался на основании предложений федеральных и региональных органов государственной исполнительной власти. Это правильно, в первую очередь, привлечение мигрантов-специалистов должно быть только по запросу субъекта, чтобы не было кадрового дисбаланса", – сказала Кусайко.
Она отметила, что в России есть дефицит медицинских кадров, в том числе специалистов узкого профиля и работников первичной санитарной помощи. Упрощение получения приезжим гражданства РФ направлено на решение демографической проблемы. Замещение вакантных мест мигрантами поможет решить проблему с кадрами, добавила сенатор.
Кусайко уточнила, что сейчас рассматривается привлечение двух групп иностранных граждан – это перспективная молодежь (квалифицированные специалисты), а также соотечественники, то есть люди кровно, по месту проживания или культурно связанные с Россией. По каждой из этих групп предлагаются разные способы создания условий для переезда в Россию.
В сентябре Владимир Путин подписал указ, по которому с 2 октября 2019 года иностранным специалистам потребуется проработать в России всего год вместо трех для получения гражданства РФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: