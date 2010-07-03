В парламенте предложили привлекать мигрантов на работу в больницы по запросу регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Совете Федерации предложили привлекать мигрантов на работу в медицинские учреждения по запросу регионов, чтобы избежать кадрового дисбаланса. Об этом сообщила член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, передает Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что в 2015 году Минтруд утвердил перечень профессий, по которым можно получить упрощенное гражданство РФ. Этот список сейчас расширяется в рамках реализации Концепции миграционной политики до 2025 года.

"В проекте нового перечня появилось много медицинских специальностей. <...> Новый перечень формировался на основании предложений федеральных и региональных органов государственной исполнительной власти. Это правильно, в первую очередь, привлечение мигрантов-специалистов должно быть только по запросу субъекта, чтобы не было кадрового дисбаланса", – сказала Кусайко.

Она отметила, что в России есть дефицит медицинских кадров, в том числе специалистов узкого профиля и работников первичной санитарной помощи. Упрощение получения приезжим гражданства РФ направлено на решение демографической проблемы. Замещение вакантных мест мигрантами поможет решить проблему с кадрами, добавила сенатор.

Кусайко уточнила, что сейчас рассматривается привлечение двух групп иностранных граждан – это перспективная молодежь (квалифицированные специалисты), а также соотечественники, то есть люди кровно, по месту проживания или культурно связанные с Россией. По каждой из этих групп предлагаются разные способы создания условий для переезда в Россию.

В сентябре Владимир Путин подписал указ, по которому с 2 октября 2019 года иностранным специалистам потребуется проработать в России всего год вместо трех для получения гражданства РФ.

