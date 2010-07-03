Путин назвал Израиль русскоязычным государством

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В России считают Израиль русскоязычным государством, заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе фонда "Керен ха-Йесод".

Он напомнил, что в этой стране проживают почти два миллиона русскоязычных граждан.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю", – цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер добавил, что народы этих двух стран объединяют общие и часто трагические страницы истории.

Ранее Путин похвалил работу израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод". Президент подчеркнул, что в руководство фонда входят видные представители еврейского народа, политики, бизнесмены, религиозные деятели. Он также поприветствовал решение провести форум в Москве.

Путин отметил, что важно, что фонд делает многое для активации контактов между народами России и Израиля, помогает расширять сотрудничество во всех сферах.

Глава России принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года для участия в памятных мероприятиях.

