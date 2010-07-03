В Кремле напомнили о возможности опротестовать нарушения при обысках

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Граждане, права которых нарушили при следственных действиях, могут опротестовать их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, все следственные действия должны проводиться строго по закону. Так Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к ситуациям, когда обыски идут ночью или ранним утром. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, производство следственных действий "в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства".

"Если эти действия идут в нарушение закона, у граждан есть права по опротестованию этих действий", – цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник в Нововоронеже от обширного инфаркта скончалась пожилая женщина. Ее внук считает, что женщина почувствовала себя плохо сразу после следственных действий в ее квартире, которые проводили следователи.

Представитель Кремля указал, что не знаком с обстоятельствами инцидента, поэтому комментировать его не может. Кроме того, он отметил, что заниматься следственными действиями – не прерогатива Кремля.