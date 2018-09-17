Путин поздравит Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин 18 сентября поздравит Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра столицы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Торжественная церемония инаугурации мэра пройдет в Московском концертном зале "Зарядье", – сказано в сообщении.
Выборы мэра прошли в столице в Единый день голосования, 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17 процента при явке избирателей 30,14 процента, его зарегистрировали в качестве главы города 13 сентября.
Также по данным МГИК, на горячую линию Мосгоризбиркома жалоб о действительных нарушениях не поступало. Не было и сообщений о технических сбоях комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и видеонаблюдения.
После избрания Сергей Собянин рассказал, что теперь город будет развиваться еще интенсивнее для реализации ранее начатых масштабных проектов. Он также отметил отличие прошедшего голосования от всех предыдущих.
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