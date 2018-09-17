В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

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В Сочи началась встреча Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главной темой переговоров станет ситуация в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Президенты встретились спустя 10 дней после саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Идлибе остается сложной, а в подходах к решению этого вопроса у сторон имеются различия.

На сегодняшний день территория северо-западной провинции Идлиб практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там остаются боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве, террористы ряда группировок.