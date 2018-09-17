Песков прокомментировал расследование СМИ в отношении Петрова и Боширова

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не доверяет версии о якобы причастности подозреваемых по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова к министерству обороны РФ, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул представитель Кремля, для него слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация, появившаяся в СМИ. Песков имел в виду заявление Владимира Путина о том, что ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к военной службе и являются гражданскими лицами.

Ранее прокуратура Великобритании назвала имена предполагаемых отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии. Тогда британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ и действовали под вымышленными именами.

12 сентября Владимир Путин рассказал, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Скрипалей. Президент РФ пригласил Петрова и Боширова выступить в СМИ, чтобы прояснить ситуацию.

После обращения главы государства оказавшиеся в центре международного скандала россияне дали интервью телеканалу RT. Мужчины сообщили, что ездили в Лондон и Солсбери как туристы.

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