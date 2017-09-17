В идее Госдепа США о миротворцах на границе РФ и Украины нет логики – Матвиенко

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала предложение Госдепартамента США отправить миротворческие силы на границу РФ и Украины. По ее словам, в этой идее нет логики, сообщает РИА Новости.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", – заявила она.

Матвиенко отметила, что замысел тех, "кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса, окружить их колючей проволокой, просто уничтожить этих людей", воплотить не удастся.

Ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на критическое высказывание спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о плане Москвы по миротворцам.

13 сентября в госдепартаменте США заявили, что миротворцы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, поэтому их нужно разместить также на российско-украинской границе. До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ внесет резолюцию в Совбез ООН о миротворческих силах для защиты миссии ОБСЕ. При этом речь шла только о линии соприкосновения в Донбассе.