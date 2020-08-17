Дегтярев уволил главу хабаровского Минздрава после посещения поликлиники

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил главу местного Минздрава Александра Витько после посещения поликлиники, сообщает News.ru.

Глава региона получил многочисленные жалобы на нарушения в медучреждении, расположенном в поселке имени Горького. Местные жители сообщили о нехватке специалистов и несоблюдении режима термометрии в здании.

Помимо этого, они пожаловались на агрессивное поведение охранников поликлиники, а также на необходимость ходить в медучреждение за бессмысленными справками для детского сада.

Дегтярев отметил, что в целом местная система здравоохранения нуждается в изменениях. Он подчеркнул, что именно она лидирует по количеству жалоб. Особую проблему составляет первичное звено, в котором имеется множество проблем по оказанию медицинских услуг.

Александр Витько занимал пост главы местного Минздрава с 2007 года. В 1990-е годы он работал хирургом, закончив Хабаровский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". Административную карьеру начал в 2001 году с должности начальника организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска.

Должность главы Минздрава займет Евгений Никонов. Он будет совмещать ее с исполнением обязанностей зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам.

Ранее Дегтярев рассказал, что продолжит социальные программы, которые начал его предшественник Сергей Фургал, которого обвиняют в покушении на убийство и на организацию ряда убийств. В связи с этим он был отправлен в отставку с поста главы Хабаровского края.