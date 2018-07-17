Власти Москвы готовы поделиться с Катаром опытом подготовки к ЧМ по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти готовы поделиться с Катаром опытом подготовки стадионов к чемпионату мира по футболу. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Турнир пройдет в Катаре в 2020 году. По словам Хуснуллина, представители этого государства внимательно смотрели, как идет подготовка к мундиалю в России, и самое главное – как проводится турнир. Все признали, что это один из лучших чемпионатов мира по всем параметрам – технической подготовке, уровню организации, отметил заммэра.
"Безусловно, мы опытом готовы делиться. Во всяком случае, один из крупнейших застройщиков – китайская компания CRCC, которая у них проектирует и планирует строить основной стадион – уже приезжали к нам на "Лужники". Смотрели, высказали высочайшую оценку, попросили дать технические консультации. Мы им все рассказали, показали, как с эвакуационными выходами, как с системами безопасности. Мы всем опытом готовы поделиться, опыт наработали очень хороший", – сказал заммэра.
ЧМ-2018 проходил в 11 городах в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 11 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак", которые оказались заполнены на 100 процентов. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финале со счетом 4:2.
Перед финальным матчем президент Владимир Путин передал Катару полномочия на проведение чемпионата мира. Роль эстафетной палочки выполнил официальный мяч.
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