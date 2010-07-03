Пьяным хотят запретить управлять дронами

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В Госдуме заявили, что нужно воспользоваться опытом Японии и запретить управление дронами людям в нетрезвом виде. Так считает заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает Агентство "Москва".

"Я считаю, что передовой опыт необходимо перенимать. Думаю, решение коллег из парламента Японии о принятии закона о запрете управления дронами в состоянии алкогольного опьянения основывается на правоприменительной практике, а значит существует реальная угроза здоровью и жизни граждан", – сказал Афонский.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужны запретительные меры. Депутат предложил ввести административную ответственность за управление дроном в нетрезвом состоянии.

В Японии запретили управлять дронами людям в нетрезвом виде. По законодательству этой страны, максимальный штраф за нарушение может составлять до 300 тысяч иен (178 тысяч рублей). Также нарушителю может грозить лишение свободы на срок до года за управление дроном весом тяжелее 200 граммов.

В начале июня россиянина задержали в Токио за незаконное проникновение на крышу многоэтажки для запуска дрона. На допросе мужчина признал свою вину и объяснил, что проник на крышу ради красивого вида.

