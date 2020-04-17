Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ размещен на сайте кабмина.
В постановлении говорится, что признанным безработными россиянам пособие в апреле – июне текущего года устанавливается в размере 12 130 рублей. Исключением являются граждане, которые были уволены "по статье".
Как отмечается, на выплаты безработным дополнительно потребуется 33,36 миллиарда рублей.
В документе также говорится, что для временно безработных россиян, имеющих детей, вводятся дополнительные выплаты по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.
Ранее правительство Москвы дополнительно выделило 7 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан. Помощь направят людям, которые потеряли рабочее место в результате пандемии коронавируса. Чтобы получить финансовую поддержку, гражданам необходимо встать на биржу труда и указать реквизиты, после чего они получат выплату в размере 19,5 тысячи рублей.
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