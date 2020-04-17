В Кремле зафиксировали недостаточную эффективность мер поддержки экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют пока недостаточную эффективность реализации мер поддержки россиян и представителей экономической отрасли. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Видим, что участникам экономической жизни и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках", – заявил представитель главы государства.
Песков также отметил, что в администрации президента отслеживают ситуацию.
Ранее в Минэкономразвития исключили вероятность дефолта. По словам руководителя ведомства, ситуация, подобная произошедшей в 1998 году, не повторится.
15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.
В Москве также рассматривают возможность предоставлять субъектам малого предпринимательства субсидии по упрощенной форме. Это предложение обсуждается с крупнейшими банками.
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