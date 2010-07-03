Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014.

"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идет дурной запах. Было бы правильным обойтись без этого "материала" в теледебатах", – написал Пушков в Twitter.

Накануне Сытин принимал участие в телепередаче "Время покажет". Во время обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери речь зашла о трагедии в Одессе. Сытин заявил, что не нужно сравнивать повреждение "важнейшей культурной ценности Европы" с "ликвидацией малоценного человеческого материала". После этого заявления ведущий попросил историка покинуть студию.

2 мая 2014 года в ходе столкновения противников и сторонников "Майдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование дела до сих пор не завершено.