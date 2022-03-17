Мишустин отменил коронавирусные ограничения на въезд из Белоруссии, Украины, ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, отменяющий все коронавирусные ограничения на въезд в Россию для граждан Белоруссии, Украины, ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, распоряжением отменяются ограничения на движение через границу между Белоруссией и Россией.
Мишустин также расширил список государств, чьи граждане могут въезжать в РФ через воздушные пункты пропуска этих стран или Белоруссии. В их число вошли Кения и Туркменистан.
Ранее послабления действовали для граждан Белоруссии и лиц, имеющих право на постоянное проживание в этом государстве, которые въезжали в РФ через воздушные пункты пропуска или железнодорожным транспортом. Также послабления касались тех, кто направлялся в РФ из Белоруссии на вахту и участвовал в обеспечении беспрерывного производства. Однако эти лица должны были указываться в списках, направляемых в МВД РФ.
Ранее Мишустин заявил, что свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между Россией и Белоруссией. По словам Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.
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