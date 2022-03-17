Песков оценил возможность дальнейшей работы Дворковича в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность дальнейшей работы Аркадия Дворковича в должности главы фонда "Сколково", отметив, что она полностью зависит от его личного решения. Об этом сообщает "Газета.ру".
При этом вопрос, сможет ли Дворкович в дальнейшем рассчитывать на поддержку во главе Международной шахматной федерации (FIDE), Песков оставил без ответа.
"А что касается работы Дворковича в "Сколкове" – это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", – пояснил представитель Кремля.
Ранее глава FIDE и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович осудил военные действия России на Украине. В интервью западным СМИ он отметил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а гражданам необходимо запретить представлять свои страны на турнирах.
После этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал немедленно уволить Дворковича с поста председателя фонда "Сколково". Турчак высказал мнение, что заявления Дворковича являются национал-предательством. По его словам, когда одни россияне сражаются за Родину, другие занимают позицию врага и действуют в его интересах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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