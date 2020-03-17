В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова

14:24
Фото: ТАСС/Артем Коротае
В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил карантин по коронавирусу, сообщает РИА Новости.
На рассмотрение нижней палаты парламента проект внесла ЛДПР.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу Катасонова, его помощников и всех депутатов, которые с ним контактировали.
Лидер фракции Владимир Жириновский, в свою очередь, потребовал досрочно прекратить полномочия Катасонова из-за угрозы заражения коронавирусом.
Он заявил, что Катасонов несколько дней находился во Франции, после чего появился в Госдуме, несмотря на требование две недели сидеть дома и никуда не выходить. Жириновский предложил "поучительно наказать Катасонова перед всей страной".
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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