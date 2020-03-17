В Госдуме изучат вопрос о запрете кальянов в кафе из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме готовы изучить вопрос о запрете курения кальяна в кафе на период распространения коронавируса, сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николай Говорин.

"Дайте нам информацию, а мы посмотрим", – приводит слова Говорина Агентство "Москва".

С предложением приостановить курение кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, сообщает RT.

В своем письме в адрес премьер-министра Михаила Мишустина Хамзаев отметил, что общественные приборы для курения являются одной из реальных угроз распространения инфекций.

"В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов", – говорится в обращении.

Также отмечается, что ВОЗ подтвердила, что кальяны не могут быть простерилизованы путем обычного мытья и способствуют распространять бактерии и инфекции.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты". До 10 апреля не будут работать кинотеатры "Москино".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.