Россия не получила от США приглашения к переговорам о разоружении – Песков

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Кремль пока не получил от Вашингтона предметных предложений о переговорах по вопросам стратегической стабильности и разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который не исключил возможность проведения таких переговоров с Россией и Китаем.

"Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало", – заключил Песков.

Ранее Болтон заявил, что считает целесообразным к переговорам по этим вопросам с Россией подключить также Китай.