Москва готова к очередным выборам – глава Мосгоризбиркома

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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что Москва готова к очередным выборам.

"Закончено формирование участковых избирательных комиссий, также сформирован резерв", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва". Всего сформировано 3390 участковых избирательных комиссий и назначено 43,7 тысячи членов УИК.

8 сентября 2019 года, в Единый день голосования, пройдут выборы в Московскую городскую думу. Москвичи выберут 45 депутатов на пять лет. Выборы пройдут по мажоритарной системе.