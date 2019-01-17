Депутаты отказались повысить период ухода за ребенком, включаемый в страховой стаж

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Госдума отклонила законопроект, которым предлагается увеличить включаемый в страховой стаж период ухода за ребенком. Депутаты предлагали повысить его с 1,5 до трех лет. Законопроект внесли депутаты от партии "Справедливая Россия" во главе с председателем Сергеем Мироновым. Проект закона рассматривался в первом чтении.

Комитет Госдумы по труду заключил, что в последние годы в целях усиления гарантий пенсионного обеспечения родителей уже были реализованы меры, которые направлены на повышение значимости периодов ухода за детьми.

"Согласно изменениям, внесенным в пенсионное законодательство в 2014-2015 годах, включаемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет был последовательно увеличен: сначала с трех до 4,5 лет, а затем до шести лет. Кроме того, в связи с введением учета пенсионных прав граждан в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах) был изменен порядок возмещения пенсионному фонду РФ расходов, возникающих при зачете в страховой стаж рассматриваемых периодов", – сказано в заключении.

Родитель, который ухаживал за ребенком, по действующему законодательству, при выходе на страховую пенсию получает дополнительные коэффициенты. За каждый календарный год ухода предусмотрено дифференцированное начисление баллов: за уход за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4.