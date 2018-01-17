60 исторических поселений и малых городов могут получить финансовую поддержку

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал о запуске программы по финансовой поддержке исторических поселений и малых городов России. По словам министра, это стало возможным после одобрения президента.
Всего планируется выбрать 60 городов – 20 исторических поселений и 40 малых городов. Исторические поселения получат по 50 миллионов рублей, а малые города 30–100 миллионов рублей в зависимости от численности жителей.
Главным критерием при выборе города будет акцептование проекта самими жителями. Проект планируется выпустить на в течение двух недель, после чего будет объявлен конкурс.
В случае успешного расходования средств по данному проекту, министерство инициирует продолжение программы, отметил Мень. "В этом году пять миллиардов будет и будем просить, чтобы в следующем году такая же сумма была, но многое будет зависеть от результативности – какой будет результат и какой будет эффект", – заключил министр.
В среду, 17 января, Владимир Путин прибыл в Коломну, где проходит Форум исторических поселений и малых городов. Президента сопровождали Мень и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
У одного из стендов Путин попробовал местную пастилу.
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