Путин продегустировал пастилу в Коломне

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин прибыл в подмосковную Коломну, где посетил выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений, сообщает РИА Новости.
Президента сопровождали министр ЖКХ Михаил Мень и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они осмотрели стенд министерства строительства и ЖКХ, стенд города Сарапул и стенд Подмосковья.
Участники форума рассказали Путину о том, как создается комфортная городская среда в различных регионах РФ, и представили несколько реализованных проектов. На одном из стендов президент попробовал пастилу, которую делают в Коломне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства. По словам пресс-секретаря, президент абсолютно здоров и может "дать фору многим".
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