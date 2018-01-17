Стали известны самые активные депутаты Госдумы

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Эксперты составили рейтинг самых активных депутатов Госдумы.

Сотрудники института социально-экономических и политических исследований проанализировали работу депутатов нижней палаты во время минувшей осенней сессии.

Список возглавил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он рассказал, что критериями для отбора являлись предложение законопроектов и эффективность их прохождения, а также внесение поправок.

"Я делал очень много поправок ко второму чтению. Мы стараемся системно выстраивать законотворческую деятельность, поэтому приходится работать, и я считаю это правильным", – рассказал он в эфире радио Москва FM.

Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы



В списке также оказались представители "Единой России" Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.