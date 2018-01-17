Тема частных военных компаний не относится к Кремлю – Песков

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Тема регулирования частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму планируется внести проект закона, легализующий деятельность частных военных компаний. О необходимости включения таких организаций в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Песков отметил, что Кремль не инициировал подобный законопроект, сообщает РИА Новости. По его словам, деятельность частных военных компаний – вопрос, который не относится к прерогативе Кремля, поэтому он признал, что ему нечего добавить.