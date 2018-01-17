Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства.

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", – сказал Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что официальных отчетов о состоянии президента давать не планируется.

"Мне не известно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено", – пояснил он.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Рони Джексон отчитался о здоровье американского лидера. Он назвал его состояние "в целом отличным", но добавил, что Трампу нужно похудеть на несколько килограммов.