В Госдуму внесут закон о легализации частных военных компаний

17 января, 12:27
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Проект закона о легализации работы частных военных компаний в ближайшее время планируют внести в Госдуму РФ. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги", −
пояснил депутат в беседе с RT.
По словам Емельянова, лицензию на деятельность частных военных компаний должны оформлять профильные ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разработать законодательную базу, чтобы защищать интересы граждан РФ, которые работают на частные военные компании в других государствах.
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