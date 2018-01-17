Назарбаев пригласил президента США в Казахстан

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить свою страну с ответным визитом.
Как говорится на сайте Белого дома, Трамп принял Назарбаева, чтобы обсудить стратегическое партнерство между странами. Президент Казахстана поблагодарил главу Штатов за гостеприимство и пригласил его посетить свою страну в будущем, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что в ходе встречи оба лидера подтвердили независимость, территориальную цельность и суверенитет Казахстана, а также его роль в достижении глобального мира и процветания.
Ранее Назарбаев выразил обеспокоенность, что отношения между США и Россией "ушли на ноль". Как заявил президент Казахстана, проблему КНДР могут решить совместно только Китай, Россия и США. Из-за этого соседи обеспокоены политическими отношениями между Штатами и РФ.
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